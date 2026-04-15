Créer au fablab, FabLab – Médiathèque Louis Aragon, Martigues
Créer au fablab, FabLab – Médiathèque Louis Aragon, Martigues jeudi 4 juin 2026.
Créer au fablab 4 – 25 juin, les jeudis FabLab – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône
Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-25T14:00:00+02:00 – 2026-06-25T17:00:00+02:00
Présentation
Au cours de ces 3 séances, nous vous proposons de venir réaliser un objet personnalisé comme un porte clefs, une boite, un tableau en 3D grâce à la fabrication numérique.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Localisation
FabLab – Médiathèque Louis Aragon Quai des anglais Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}]
Cet atelier vous permettra de vous familiariser avec les différentes machines du Fablab. informatique martigues
EPN
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