Créer au fablab, FabLab – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

Créer au fablab 4 – 25 juin, les jeudis FabLab – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-25T14:00:00+02:00 – 2026-06-25T17:00:00+02:00

Présentation

Au cours de ces 3 séances, nous vous proposons de venir réaliser un objet personnalisé comme un porte clefs, une boite, un tableau en 3D grâce à la fabrication numérique.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

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Localisation

FabLab – Médiathèque Louis Aragon Quai des anglais Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}]

Cet atelier vous permettra de vous familiariser avec les différentes machines du Fablab. informatique martigues

EPN