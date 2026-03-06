Exposition des oeuvres de Marguerite Nadal Atelier Galerie Indigo Marguerite Nadal Martigues

Exposition des oeuvres de Marguerite Nadal

Du 03/06 au 30/08/2026 tous les jours de 10h30 à 12h et de 15h30 à 18h. Atelier Galerie Indigo Marguerite Nadal 8 Rue Marcel Galdy Martigues Bouches-du-Rhône

Dans son Atelier Galerie situé dans le cœur historique de la Venise Provençale cette Martégale d’adoption expose tout l’été ses dernières créations. Depuis plus de 20 ans maintenant, elle y peint et reçoit ses visiteurs avec cette générosité.

Autodidacte, son cheminement de peintre s’est construit tout doucement dit-elle et, comme un besoin, Des portraits de femmes aux longs cous, aux visages ovales reflétant grâce et délicatesse. L sous un accord de couleurs. Elle explore d’autres thèmes, d’autres techniques.



Les paysages, les scènes de vie, les portraits se côtoient alors dans un style contemporain, mélange de figuration et d’abstraction, mélange de matières, de papier ou de carton collé, de marouflage qui donne du relief à quelques-unes de ses toiles .



Une totale abstraction me gêne, c’est par elle souvent que je commence pour réaliser un tableau, mais j’ai besoin d’y trouver un repère. C’est le point de départ d’une réflexion, d’une idée, d’un partage, d’un échange entre le tableau et moi . Et ces échanges donnent naissance à des œuvres originales, vivantes qui selon, vous emplissent d’énergie ou vous invitent à l’apaisement.



Dans son Atelier Galerie, situé dans le cœur historique de la Venise Provençale , cette Martégale d’adoption expose ses œuvres en permanence. Elle y peint et reçoit ses visiteurs avec cette générosité à l’image de ses peintures.



On y découvre également quelques sculptures personnages expressifs et colorés nés d’assemblage de matériaux Et puis elle continue de développer depuis quelques années une série sur l’industrie qui maille le pourtour de la région martégale. La pétrochimie avec Ineos, la rafinerie de La Mède, le terminal pétrolier de Lavera, la sidérurgie avec Arcelor Mittal ou encore la centrale thermique de Ponteau. Si certains peuvent trouver ce thème surprenant, elle justifie ils font partie de nos paysages, c’est pour cela qu’ils me plaisent autant.



Cette artiste, toujours en quête d’expériences et d’émotions, aime partir s’imprégner de nouveaux décors, de nouvelles ambiances, de regards neufs, pour revenir avec ces impressions qu’elle restitue de mémoire dans ses créations. un artiste doit se laisser guider par ses élans et son instinct, il ne doit pas se contrarier . Ainsi peint Marguerite Nadal, dans des élans d’énergie, des coups de cœurs, des émotions enregistrées.

Les personnages restent très présents dans son travail. Elle sait à merveille les mettre en scène, les animer, leur attribuer un univers, l’expression qui s’en dégage participe à l’originalité de son œuvre.



Marguerite Nadal, dans une atmosphère poétique, sait partager et faire rêver, alors laissons-nous emporter.



Vernissage le 6 juin à partir de 17h30. .

Atelier Galerie Indigo Marguerite Nadal 8 Rue Marcel Galdy Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 36 01 42 margueritenadal@hotmail.fr

In her Atelier Galerie located in the historic heart of “Venice Provençale” this adopted Martegal exhibits her latest creations all summer long. For more than 20 years now, she has painted there and received her visitors with this generosity.

