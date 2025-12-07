La gestion des photos sur smartphone, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
La gestion des photos sur smartphone, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues jeudi 4 juin 2026.
La gestion des photos sur smartphone Jeudi 4 juin, 09h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-04T09:00:00+02:00 – 2026-06-04T11:30:00+02:00
Présentation
Que faire de toutes les photos stockées sur le téléphone ?
Découvrez comment trier vos photos, libérer de l’espace et sauvegarder vos souvenirs directement depuis votre smartphone.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
- Retrouvez nous sur notre page Facebook
Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. photos smartphone
À voir aussi à Martigues (Bouches-du-Rhône)
- Les Jeux vidéo, Histoire, industrie, impacts, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues 15 avril 2026
- Vide grenier de l’association Matéo Rue des Ragues Martigues 19 avril 2026
- La Côte Bleue en bateau Traverse Lucien Toulmond Martigues 19 avril 2026
- Dans la peau d’un berger Immersion à la ferme, Fermette de la Croix d’Estrine Martigues 22 avril 2026
- Le numérique en famille et si on en parlait !, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues 22 avril 2026