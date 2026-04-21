Concert Ici là-Bas Tam-Tam Théâtre Pau

Pau

Concert Ici là-Bas

Tam-Tam Théâtre 8 place du foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-06-03 16:30:00

Date(s) :

2026-06-03

La langue révèle quelque chose qui parle de nous, de notre culture, de notre histoire, parfois de nos souvenirs. Langue et musique ont bercé notre enfance. Ce concert est né du désir de célébrer la rencontre avec l’autre dans sa langue, sa culture, au travers de ce que nous avons de plus universel, la musique. Les chansons, berceuses, comptines collectées mais aussi créées pour l’occasion, seront portées par la voix, chantée, murmurée, chuchotée, dans ses couleurs aux langues variées et toujours portées par un accompagnement instrumental insolite, porteur de poésie. Les chansons seront d’ici, de là-bas, d’un espace imaginaire.

Mercredi 3 juin à 10h et 16h

A partir de 6 mois

Durée 35 mn

Réservation obligatoire .

Tam-Tam Théâtre 8 place du foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 62 10 42 accueil@agora-asso.com

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English : Concert Ici là-Bas

L’événement Concert Ici là-Bas Pau a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pau