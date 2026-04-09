Concert Iko Iko Run ar Puns Châteaulin
Concert Iko Iko Run ar Puns Châteaulin mercredi 22 juillet 2026.
Châteaulin
Concert Iko Iko
Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 19:00:00
fin : 2026-07-22 20:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Le Run Ar Puñs accueille Iko Iko, duo composé d’Anaëlle Trumka et François Thouvenot.
Anaëlle Trumka, tour à tour au banjo ou au violon, assure le chant, tandis que François Thouvenot l’accompagne à la guitare. Ensemble, ils explorent et revisitent les vieux styles musicaux des États-Unis, allant de l’old country au bluegrass, pour offrir un voyage sonore à la fois authentique et entraînant. .
Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Iko Iko
L’événement Concert Iko Iko Châteaulin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
À voir aussi à Châteaulin (Finistère)
- Exposition de miniatures Lycée Saint-Louis Châteaulin 18 avril 2026
- CONCERT DARAN + SØON Châteaulin 19 avril 2026
- Troc et puces du Hand Espace Coatigrac’h Châteaulin 19 avril 2026
- Soirée jeux Châteaulin 22 avril 2026
- Concert Photons Châteaulin 25 avril 2026