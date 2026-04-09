Concert Iko Iko Run ar Puns Châteaulin

Châteaulin

Concert Iko Iko

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22 20:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Le Run Ar Puñs accueille Iko Iko, duo composé d’Anaëlle Trumka et François Thouvenot.

Anaëlle Trumka, tour à tour au banjo ou au violon, assure le chant, tandis que François Thouvenot l’accompagne à la guitare. Ensemble, ils explorent et revisitent les vieux styles musicaux des États-Unis, allant de l’old country au bluegrass, pour offrir un voyage sonore à la fois authentique et entraînant. .

Run ar Puns Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

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English : Concert Iko Iko

L’événement Concert Iko Iko Châteaulin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE