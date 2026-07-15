Informations pratiques

Charleville-Mézières

Concert immersif (S)E(A)SCAPE

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

À partir du témoignage d’un scientifique sur la pollution sonore, ce spectacle révèle la richesse acoustique des océans. Plongez dans une rêverie mélodique mêlant musique contemporaine et électro, à la découverte de sons subaquatiques du littoral jusqu’aux profondeurs. Dispositif sonore immersif, fresque photoluminescente et vidéo hypnotique se mêlent en une expérience sensorielle unique.“Le bruit ambiant marin est un minerai de sons, où se dissolvent les voix de mille êtres invisibles, qui nous content leurs histoires.” Bill François 1h25 25min de médiation et 1h de concert+ 7 ansGratuit sur réservation à partir du 1er octobre

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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

Based on a scientist’s account of noise pollution, this show reveals the rich soundscape of the oceans. Immerse yourself in a melodic reverie blending contemporary and electronic music, as you discover underwater sounds from the shoreline to the depths. An immersive soundscape, a photoluminescent mural, and a hypnotic video blend together to create a unique sensory experience.The ambient sound of the sea is a treasure trove of sounds, where the voices of a thousand invisible creatures dissolve, telling us their stories.? ? Bill François 1h25 25 min of meditation and 1h of concert + Ages 7 and up Free with reservation starting October 1

L’événement Concert immersif (S)E(A)SCAPE Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-15 par Ardennes Tourisme