CONCERT IMPROVISE + SCENE OUVERTE L’ArTdoise Brasserie Maison Reims
CONCERT IMPROVISE + SCENE OUVERTE L’ArTdoise Brasserie Maison Reims jeudi 12 mars 2026.
CONCERT IMPROVISE + SCENE OUVERTE
L’ArTdoise Brasserie Maison 2 Rue Gabriel Voisin Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 19:00:00
fin : 2026-03-12 22:00:00
Date(s) :
2026-03-12 2026-04-02
Tout public
L’Artdoise, Reims scène ouverte à Reims
Retrouvez Lucie Joy en concert duo avec Margaux Monnois (violon, violoncelle) ***
Pour un concert 100% improvisé, en live avec vous, à partir d’éléments choisis par vous
>> un évènement unique et gratuit à ne pas rater <<
AU PROGRAMME
19 h accueil, initiation à l’improvisation avec des jeux collectifs
20h concert duo 100% improvisé , à partir de consignes lancées par vous
21h scène ouverte jam d’impro
>> INFOS
Gratuit, ouvert à toustes, accessible PMR, enfants bienvenu.e.s
Boissons et restauration sur place !
L’Artdoise– Mercure Hotel
Parc des expositions 2 rue Gabriel Voisin, .
L’ArTdoise Brasserie Maison 2 Rue Gabriel Voisin Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 05 41 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CONCERT IMPROVISE + SCENE OUVERTE
L’événement CONCERT IMPROVISE + SCENE OUVERTE Reims a été mis à jour le 2026-03-03 par ADT de la Marne