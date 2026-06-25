Concert inaugural de l’ensemble vocal Noctem Chapelle de l’Immaculée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 20:30 – 21:30

Gratuit : non 9 € / 14 € / gratuit (moins de 12 ans) Tarifs :plein : 14 €réduit : 9 € (moins de 26 ans, demandeur d’emploi, étudiant, détenteur de la carte blanche, sur présentation, d’un justificatif)gratuit enfants moins de 12 ans Billetterie sur place et en ligne :https://www.helloasso.com/associations/ensemble-vocal-noctem/evenements/concert-noctem-juin-2026 Tout public

Le 27 juin 2026 à 20h30, l’ensemble vical Noctem donne son concert inaugural à la Chapelle de l’Immaculée.Les 25 choristes de l’ensemble vocal Noctem invitent à un voyage musical entre pièces baroques et créations contemporaines. Noctem, chœur mixte créé à Nantes en 2025, réunit 25 amateurs expérimentés issus de formations comme le Chœur de l’ONPL, Aria Voce, le Chœur universitaire de Nantes et le Chœur de chambre du Conservatoire. Animés par la même exigence artistique, ils privilégient le répertoire a cappella.La direction est assurée par Pierre?Louis Bonamy, directeur artistique de la Maîtrise des Pays de la Loire et professeur au Conservatoire de Nantes. Pour ce concert inaugural, Noctem propose des paysages sonores lumineux, introspectifs et vibrants. Dans un dialogue entre Allegri, Lotti, Purcell et Tavener, Nystedt, Pärt, les siècles se répondent et font résonner la Chapelle de l’Immaculée. Un concert pensé comme une immersion sonore, intense et sensible.

Chapelle de l’Immaculée Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/ensemble-vocal-noctem/evenements/concert-noctem-juin-2026



Afficher la carte du lieu Chapelle de l’Immaculée et trouvez le meilleur itinéraire

