CONCERT INGLÉS EN EL MEDIO Le Château Bezins-Garraux

Informations pratiques

Bezins-Garraux

CONCERT INGLÉS EN EL MEDIO

Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15 20:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Musique live. Ambiance estivale.

Possibilité de restauration sur place. .

Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux 31440 Haute-Garonne Occitanie colomers25@hotmail.com

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English :

Live music. Summer vibes.

L’événement CONCERT INGLÉS EN EL MEDIO Bezins-Garraux a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE