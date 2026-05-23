AGENDA · Bezins-Garraux
CONCERT INGLÉS EN EL MEDIO Le Château Bezins-Garraux
samedi 15 août 2026 · Le Château · Bezins-Garraux
Informations pratiques
Bezins-Garraux
CONCERT INGLÉS EN EL MEDIO
Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:00:00
fin : 2026-08-15 20:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Musique live. Ambiance estivale.
Possibilité de restauration sur place. .
Le Château LA TAVERNE Bezins-Garraux 31440 Haute-Garonne Occitanie colomers25@hotmail.com
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English :
Live music. Summer vibes.
L’événement CONCERT INGLÉS EN EL MEDIO Bezins-Garraux a été mis à jour le 2026-07-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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