UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Varenne-l'Arconce

Concert Intime Festival MECB Le Bourg Varenne-l’Arconce

jeudi 6 août 2026 · Le Bourg · Varenne-l'Arconce

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Eglise romane
Ville
71110 Varenne-l'Arconce
Département
Saône-et-Loire
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Varenne-l’Arconce

Concert Intime Festival MECB

Le Bourg Eglise romane Varenne-l’Arconce Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 12:00:00
fin : 2026-08-06 13:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Le festival Musique en Charolais-Brionnais vous propose un concert de récital instrumental de Bach.

Billetterie en ligne recommandée durée 1 heure   .

Le Bourg Eglise romane Varenne-l’Arconce 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   musique.en.charolais.bionnais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Intime Festival MECB

L’événement Concert Intime Festival MECB Varenne-l’Arconce a été mis à jour le 2026-07-15 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

À voir aussi à Varenne-l'Arconce (Saône-et-Loire)