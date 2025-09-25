Concert intuitif Salle des fêtes Agnac
Concert intuitif Salle des fêtes Agnac jeudi 21 mai 2026.
Concert intuitif
Salle des fêtes 46 route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Venez nombreux assister à l’atelier concert intuitif proposé par l’association H au Carré. En fin de séance, dégustation en conscience d’aliments et boissons enrichis de vibrations.
English : Concert intuitif
Come one, come all to the intuitive concert workshop offered by the association H au Carré. At the end of the session, enjoy a conscious tasting of vibration-enriched food and beverages.
German : Concert intuitif
Kommen Sie zahlreich zum intuitiven Konzert-Workshop, der von der Vereinigung H au Carré angeboten wird. Am Ende der Sitzung: bewusste Verkostung von Speisen und Getränken, die mit Schwingungen angereichert sind.
Italiano :
Venite tutti al laboratorio di concerti intuitivi organizzato dall’associazione H au Carré. Al termine della sessione, degustazione consapevole di cibi e bevande arricchiti di vibrazioni.
Espanol : Concert intuitif
Venga uno, vengan todos al taller concierto intuitivo organizado por la asociación H au Carré. Al final de la sesión, disfrute de una degustación consciente de alimentos y bebidas enriquecidos con vibraciones.
