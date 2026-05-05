Visite découverte du site, de son jardin médiéval en cours de création et de son verger., Château de Pagax, Agnac

Visite découverte du site, de son jardin médiéval en cours de création et de son verger. 5 – 7 juin Château de Pagax Aveyron

Entrée 5€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découverte du site et des jardins en autonomie, grâce à un audioguide accessible sur smartphone.

Château de Pagax 2246 route de Pagax, 12300 Flagnac Agnac 12300 Aveyron Occitanie 05 65 63 72 64 http://www.chateau-de-pagax.com https://www.facebook.com/chateau.depagax/;https://www.instagram.com/chateau_de_pagax/;https://x.com/DePagax;https://www.youtube.com/@chateaudepagax2166;https://www.tiktok.com/@chateaudepagax?lang=fr Importante forteresse du Moyen Âge, le site de Pagax fut transformé en château en 1259, par volonté royale. Il contrôlait alors toutes les vallées environnantes, ainsi que la voie très fréquentée reliant l’abbaye de Conques à Figeac, sur la Via Podiensis, voie du Puy sur le chemin de Compostelle.

Venez parcourir et découvrir le site de Pagax avec notre audioguide, et participez à notre enquête « Le Trésor des Templiers » sur smartphone.

Pour les plus jeunes, une chasse au trésor au format papier, « Le Mousquetaire du Roy et le coffre à bijoux de la Reine », est proposée aux enfants de 6 à 12 ans.

Une visite hors du temps ! Boutique produits régionaux, boissons. Pique-nique possible.

Rendez-vous aux jardins

©chateaudepagax