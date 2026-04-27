Fête du village Salle des fêtes Agnac

Agnac

Fête du village

Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-08

Venez nombreux à la fête Le Printemps d’Agnac organisée par les associations du village. Le vendredi stage de danse pour les enfants et ados, sieste musicale, marche nocturne … et dîner-spectacle le samedi soir. Pensez à apporter vos couverts pour le repas et à réserver pour les animations.

Venez nombreux à la fête Le Printemps d’Agnac organisée par les associations du village. Au programme du vendredi stage de danse pour les enfants et ados, ateliers créatifs, jeux en bois, sieste musicale, troc de plantes et de graines et marche nocturne. Le dimanche c’est ambiance vintage avec le dîner-spectacle Soir de Romance. Pensez à apporter vos couverts pour le repas et à réserver pour les animations. .

Salle des fêtes 46 Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 83 01 59

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English : Fête du village

The village of Agnac celebrates! Program to come. Come one, come all!

L’événement Fête du village Agnac a été mis à jour le 2026-04-27 par OT du Pays de Lauzun