Championnat de France parcours nature de tir à l’arc

Agnac Lot-et-Garonne

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

2026-05-22

Le club de tir à l’arc L’arc d’Agnac reçoit le championnat de France du parcours nature de tir à l’arc par équipe et en individuel. ll s’agit d’une discipline rigoureuse qui allie précision et concentration, tout en étant en parfaite symbiose avec la nature. Ce sport se pratique en extérieur, notamment dans les bois, les prairies ou les parcs boisés. Il offre une occasion de se ressourcer et d’apaiser l’esprit, loin du tumulte de la vie quotidienne. Programme à venir ! .

Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 99 31 74 larcdagnac@gmail.com

English : Championnat de France parcours nature de tir à l’arc

The L’arc d’Agnac archery club is hosting the French championship for team and individual archery courses. This sport is practiced outdoors, particularly in woods, meadows or wooded parks. Program to come!

