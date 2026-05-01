Les explorateurs Balade nocturne La Vieille Ecole Bourgougnague
Les explorateurs Balade nocturne La Vieille Ecole Bourgougnague vendredi 29 mai 2026.
Bourgougnague
Les explorateurs Balade nocturne
La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à une balade nocturne de 4 km au départ de la mairie d’Agnac, devenez des explorateurs, changez de point de vue et marchez sous la lune ! Pensez à ramener lampe et gilet jaune pour cette expérience de nuit.
L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à une balade nocturne de 4 km au départ de la mairie d’Agnac, devenez des explorateurs, changez de point de vue et marchez sous la lune ! Pensez à ramener lampe et gilet jaune pour cette expérience de nuit. .
La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 066828492 contact@la-vieille-ecole.fr
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English : Les explorateurs Balade nocturne
The association Les Copains de la Vieille École invites you to a 4 km nocturnal walk starting from Agnac town hall. Become explorers, change your point of view and walk under the moon! Remember to bring a torch and a yellow vest for this night-time experience.
L’événement Les explorateurs Balade nocturne Bourgougnague a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays de Lauzun
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