Les explorateurs Balade nocturne La Vieille Ecole Bourgougnague

Bourgougnague

Les explorateurs Balade nocturne

La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à une balade nocturne de 4 km au départ de la mairie d’Agnac, devenez des explorateurs, changez de point de vue et marchez sous la lune ! Pensez à ramener lampe et gilet jaune pour cette expérience de nuit.

L’association Les Copains de la Vieille École vous invite à une balade nocturne de 4 km au départ de la mairie d’Agnac, devenez des explorateurs, changez de point de vue et marchez sous la lune ! Pensez à ramener lampe et gilet jaune pour cette expérience de nuit. .

La Vieille Ecole 295 route de Lauzun Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 066828492 contact@la-vieille-ecole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les explorateurs Balade nocturne

The association Les Copains de la Vieille École invites you to a 4 km nocturnal walk starting from Agnac town hall. Become explorers, change your point of view and walk under the moon! Remember to bring a torch and a yellow vest for this night-time experience.

L’événement Les explorateurs Balade nocturne Bourgougnague a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays de Lauzun