Régal musical Ferme l’Oisonnière Bourgougnague

Bourgougnague

Régal musical

Ferme l’Oisonnière 450 route de Saint-Laurent Bourgougnague Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’Oisonnière vous propose une soirée repas suivie du concert live du groupe MoonDogs . Au menu tapas, porcelet grillé, canard. Tirage de la bourriche. Venez nombreux. Ambiance garantie !

L’Oisonnière vous propose une soirée repas suivie du concert live du groupe MoonDogs . Au menu tapas, porcelet grillé, canard. Tirage de la bourriche. Venez nombreux. Ambiance garantie ! .

Ferme l’Oisonnière 450 route de Saint-Laurent Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 29 81 08

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English : Régal musical

L’Oisonnière invites you to an evening meal followed by a live concert by the band MoonDogs . On the menu: tapas, grilled piglet, duck. Prize draw. Come one, come all. Atmosphere guaranteed!

L’événement Régal musical Bourgougnague a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays de Lauzun