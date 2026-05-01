Régal musical Ferme l’Oisonnière Bourgougnague
Régal musical Ferme l’Oisonnière Bourgougnague samedi 30 mai 2026.
Bourgougnague
Régal musical
Ferme l’Oisonnière 450 route de Saint-Laurent Bourgougnague Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’Oisonnière vous propose une soirée repas suivie du concert live du groupe MoonDogs . Au menu tapas, porcelet grillé, canard. Tirage de la bourriche. Venez nombreux. Ambiance garantie !
L’Oisonnière vous propose une soirée repas suivie du concert live du groupe MoonDogs . Au menu tapas, porcelet grillé, canard. Tirage de la bourriche. Venez nombreux. Ambiance garantie ! .
Ferme l’Oisonnière 450 route de Saint-Laurent Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 29 81 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Régal musical
L’Oisonnière invites you to an evening meal followed by a live concert by the band MoonDogs . On the menu: tapas, grilled piglet, duck. Prize draw. Come one, come all. Atmosphere guaranteed!
L’événement Régal musical Bourgougnague a été mis à jour le 2026-05-12 par OT du Pays de Lauzun
À voir aussi à Bourgougnague (Lot-et-Garonne)
- Championnat de France parcours nature de tir à l’arc Agnac 22 mai 2026
- Journée Portes Ouvertes de la MFR Château Jolibert Bourgougnague 29 mai 2026
- Les explorateurs Balade nocturne La Vieille Ecole Bourgougnague 29 mai 2026
- Les Burgondial de la St-Jean Église Saint-Laurent Bourgougnague 20 juin 2026
- Grand loto du club les Heures d’argent Salle des fêtes Bourgougnague 26 septembre 2026