Les Burgondial de la St-Jean Église Saint-Laurent Bourgougnague

Les Burgondial de la St-Jean

Église Saint-Laurent Route de Lavergne Bourgougnague Lot-et-Garonne

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

2026-06-20

L’association les Burgondiales de la St-Jean, vous propose un repas rythmé par le groupe Carnet de route !

Église Saint-Laurent Route de Lavergne Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 16 50

English : Les Burgondial de la St-Jean

The Burgondiales de la St-Jean association invites you to a meal with live music by the Carnet de route group!

