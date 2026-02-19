Les Burgondial de la St-Jean Église Saint-Laurent Bourgougnague
Les Burgondial de la St-Jean Église Saint-Laurent Bourgougnague samedi 20 juin 2026.
Les Burgondial de la St-Jean
Église Saint-Laurent Route de Lavergne Bourgougnague Lot-et-Garonne
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
2026-06-20
L’association les Burgondiales de la St-Jean, vous propose un repas rythmé par le groupe Carnet de route !
Église Saint-Laurent Route de Lavergne Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 94 16 50
English : Les Burgondial de la St-Jean
The Burgondiales de la St-Jean association invites you to a meal with live music by the Carnet de route group!
