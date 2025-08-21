Balade découverte à Bourgougnague Bourgougnague Lot-et-Garonne

Balade découverte à Bourgougnague A pieds Facile

Balade découverte à Bourgougnague 47410 Bourgougnague Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Balade découverte autours du village de Bourgougnague. Parcours balisé de 4,2 km pour une durée moyenne de 1h30.

https://www.paysdelauzun.com/ +33 5 53 20 10 07

English : Balade découverte à Bourgougnague

Discovery walk around the village of Bourgougnague. Marked out route of 4,2 km for an average duration of 1h30.

Deutsch : Balade découverte à Bourgougnague

Entdeckungsspaziergang rund um das Dorf Bourgougnague. Markierte Strecke von 4,2 km mit einer durchschnittlichen Dauer von 1,5 Stunden.

Italiano :

Passeggiata alla scoperta del villaggio di Bourgougnague. Un percorso tracciato di 4,2 km della durata media di 1h30.

Español : Balade découverte à Bourgougnague

Paseo de descubrimiento por el pueblo de Bourgougnague. Un recorrido marcado de 4,2 km con una duración media de 1h30.

