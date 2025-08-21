Balade découverte à Bourgougnague Bourgougnague Lot-et-Garonne
vendredi 1 mai 2026.
A pieds Facile
Balade découverte à Bourgougnague 47410 Bourgougnague Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 4200.0 Tarif :
Balade découverte autours du village de Bourgougnague. Parcours balisé de 4,2 km pour une durée moyenne de 1h30.
Facile
https://www.paysdelauzun.com/ +33 5 53 20 10 07
English : Balade découverte à Bourgougnague
Discovery walk around the village of Bourgougnague. Marked out route of 4,2 km for an average duration of 1h30.
Deutsch : Balade découverte à Bourgougnague
Entdeckungsspaziergang rund um das Dorf Bourgougnague. Markierte Strecke von 4,2 km mit einer durchschnittlichen Dauer von 1,5 Stunden.
Italiano :
Passeggiata alla scoperta del villaggio di Bourgougnague. Un percorso tracciato di 4,2 km della durata media di 1h30.
Español : Balade découverte à Bourgougnague
Paseo de descubrimiento por el pueblo de Bourgougnague. Un recorrido marcado de 4,2 km con una duración media de 1h30.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine