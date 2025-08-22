Le Petit Monde à Bourgougnague Bourgougnague Lot-et-Garonne

Le Petit Monde à Bourgougnague A cheval Facile

Le Petit Monde à Bourgougnague 47410 Bourgougnague Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 8800.0 Tarif :

Ce circuit tourne autour du village, niché dans une petite vallée, par des petites routes, de larges pistes herbeuses ou des petits chemins ombragés.

+33 5 53 66 14 14

English : Le Petit Monde à Bourgougnague

This circuit goes around the village, nestled in a small valley, by small roads, wide grassy tracks or small shady paths.

Deutsch : Le Petit Monde à Bourgougnague

Dieser Rundweg führt auf kleinen Straßen, breiten Graswegen oder kleinen schattigen Pfaden um das Dorf herum, das in einem kleinen Tal eingebettet ist.

Italiano :

Il percorso si snoda intorno al paese, incastonato in una piccola valle, attraverso stradine, ampi sentieri erbosi o piccoli sentieri ombreggiati.

Español : Le Petit Monde à Bourgougnague

Esta ruta rodea el pueblo, enclavado en un pequeño valle, a través de pequeñas carreteras, amplias pistas de hierba o pequeños senderos sombreados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine