Agnac

Randonnée nocturne

Route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

L’association Les Champs Fleuris vous propose une randonnée nocturne. Un tourin vous sera servi à l’arrivée. Apportez vos couverts. Le circuit est guidé par l’association Les Chemins de Guyenne. Venez nombreux !

L’association Les Champs Fleuris vous propose une randonnée nocturne. Un tourin vous sera servi à l’arrivée. Apportez vos couverts. Le circuit est guidé par l’association Les Chemins de Guyenne. Venez nombreux ! .

Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine leschampsfleuris.agnac@gmail.com

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English : Randonnée nocturne

The association Les Champs Fleuris proposes a night hike. A tourin will be served on arrival. Bring your own cutlery. The circuit is guided by the Les Chemins de Guyenne association. We look forward to seeing you there!

L’événement Randonnée nocturne Agnac a été mis à jour le 2026-04-22 par OT du Pays de Lauzun