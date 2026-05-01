Randonnée nocturne Agnac
Randonnée nocturne Agnac vendredi 8 mai 2026.
Agnac
Randonnée nocturne
Route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
L’association Les Champs Fleuris vous propose une randonnée nocturne. Un tourin vous sera servi à l’arrivée. Apportez vos couverts. Le circuit est guidé par l’association Les Chemins de Guyenne. Venez nombreux !
L’association Les Champs Fleuris vous propose une randonnée nocturne. Un tourin vous sera servi à l’arrivée. Apportez vos couverts. Le circuit est guidé par l’association Les Chemins de Guyenne. Venez nombreux ! .
Route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine leschampsfleuris.agnac@gmail.com
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English : Randonnée nocturne
The association Les Champs Fleuris proposes a night hike. A tourin will be served on arrival. Bring your own cutlery. The circuit is guided by the Les Chemins de Guyenne association. We look forward to seeing you there!
L’événement Randonnée nocturne Agnac a été mis à jour le 2026-04-22 par OT du Pays de Lauzun
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