Concert itinérant Tempus Fugit au Château de Vaux Saint-Julien-du-Pinet
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Julien-du-Pinet
Informations pratiques
Saint-Julien-du-Pinet
Concert itinérant Tempus Fugit au Château de Vaux
Château de Vaux Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
L’ensemble vocal Tempus Fugit, dirigé par Michela Bertagnolli, propose un concert itinérant au Château de Vaux. Le programme inclura des pièces a capella, à la fois profanes et sacrées, qui seront interprétées dans les extérieurs et la chapelle du château
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Château de Vaux Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 25 90 15
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English :
The vocal ensemble Tempus Fugit, directed by Michela Bertagnolli, will present a traveling concert at the Château de Vaux. The program will include a cappella pieces—both secular and sacred—which will be performed in the castle’s outdoor areas and chapel.
L’événement Concert itinérant Tempus Fugit au Château de Vaux Saint-Julien-du-Pinet a été mis à jour le 2026-08-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire