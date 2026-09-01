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Visite historiée de la Chapelle de Glavenas RV à la Chapelle Saint-Julien-du-Pinet

dimanche 20 septembre 2026 · RV à la Chapelle · Saint-Julien-du-Pinet

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
RV à la Chapelle
Adresse
Glavenas
Ville
43200 Saint-Julien-du-Pinet
Département
Haute-Loire
Tarif
1 1 1 par personne

Saint-Julien-du-Pinet

Visite historiée de la Chapelle de Glavenas

RV à la Chapelle Glavenas Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

La Chapelle de Glavenas est un site exceptionnel tant par son architecture que par sa situation qui offre un panorama à couper le souffle. Profitez d’une visite historiée proposée par Michelle (guide local). 2 horaires 15h et 16h45. Tarif 1€/personne.
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RV à la Chapelle Glavenas Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 75 01 07 

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English :

The Chapel of Glavenas is an exceptional site, both for its architecture and its location, which offers a breathtaking view. Enjoy a guided historical tour led by Michelle (a local guide). Two tour times: 3:00 p.m. and 4:45 p.m. Price: 1? per person.

L’événement Visite historiée de la Chapelle de Glavenas Saint-Julien-du-Pinet a été mis à jour le 2026-08-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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