Visite historiée de la Chapelle de Glavenas RV à la Chapelle Saint-Julien-du-Pinet

Informations pratiques

Saint-Julien-du-Pinet

Visite historiée de la Chapelle de Glavenas

RV à la Chapelle Glavenas Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La Chapelle de Glavenas est un site exceptionnel tant par son architecture que par sa situation qui offre un panorama à couper le souffle. Profitez d’une visite historiée proposée par Michelle (guide local). 2 horaires 15h et 16h45. Tarif 1€/personne.

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RV à la Chapelle Glavenas Saint-Julien-du-Pinet 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 75 01 07

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English :

The Chapel of Glavenas is an exceptional site, both for its architecture and its location, which offers a breathtaking view. Enjoy a guided historical tour led by Michelle (a local guide). Two tour times: 3:00 p.m. and 4:45 p.m. Price: 1? per person.

L’événement Visite historiée de la Chapelle de Glavenas Saint-Julien-du-Pinet a été mis à jour le 2026-08-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire