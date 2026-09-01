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AGENDA · La Salvetat-Peyralès

Concert Jaanael La Salvetat-Peyralès

vendredi 18 septembre 2026 · La Salvetat-Peyralès

Concert Jaanael La Salvetat-Peyralès

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Adresse
7 rue de la douve
Ville
12440 La Salvetat-Peyralès
Département
Aveyron
Tarif

La Salvetat-Peyralès

Concert Jaanael

7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Chansons francophones à texte accompagnées à la guitare.
Adhésion à l’association (1€) nécessaire pour consommer à la buvette.
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7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63  contact.lesentreprenants@gmail.com

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English :

French-language songs with lyrics, accompanied by guitar.
Membership in the association (1?) is required to purchase drinks at the refreshment stand.

L’événement Concert Jaanael La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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