Informations pratiques

La Salvetat-Peyralès

Atelier d’écriture

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-12-03

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

“Entre deux mondes”

Explorer les identités multiples, les doubles virtuels et les voix artificielles.

Gratuit, sur inscription, nombre de places limités Par Natacha Clouzet*

En partenariat avec le réseau des médiathèques ABSV

*Petite-fille d’imprimeurs et fille d’éditeur, Natacha Clouzet grandi en région parisienne entourée de livres. Dès son plus jeune âge elle voyage à travers les nombreuses histoires découvertes dans les albums rapportés par son père. Ce n’est que trente ans plus tard que sa route croise de nouveau l’écriture, lorsqu’elle se décide enfin à participer à des ateliers sur Paris animés par Elisabeth Bing ou Roula Jabri. C’est sur le territoire aveyronnais, qu’elle démarre son activité professionnelle en 2018, depuis elle éprouve toujours le même plaisir à accompagner les “apprenti·es écrivain·es” vers leur propre chemin d’écriture. .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr

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English :

Between Two Worlds

Exploring multiple identities, virtual doubles, and artificial voices.

Free, registration required, limited seating By Natacha Clouzet*

In partnership with the ABSV media library network

L’événement Atelier d’écriture La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)