Atelier d’écriture La Salvetat-Peyralès
jeudi 3 décembre 2026 · La Salvetat-Peyralès
Informations pratiques
La Salvetat-Peyralès
Atelier d’écriture
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-12-03
fin : 2026-12-03
Date(s) :
2026-12-03
“Entre deux mondes”
Explorer les identités multiples, les doubles virtuels et les voix artificielles.
Gratuit, sur inscription, nombre de places limités Par Natacha Clouzet*
En partenariat avec le réseau des médiathèques ABSV
*Petite-fille d’imprimeurs et fille d’éditeur, Natacha Clouzet grandi en région parisienne entourée de livres. Dès son plus jeune âge elle voyage à travers les nombreuses histoires découvertes dans les albums rapportés par son père. Ce n’est que trente ans plus tard que sa route croise de nouveau l’écriture, lorsqu’elle se décide enfin à participer à des ateliers sur Paris animés par Elisabeth Bing ou Roula Jabri. C’est sur le territoire aveyronnais, qu’elle démarre son activité professionnelle en 2018, depuis elle éprouve toujours le même plaisir à accompagner les “apprenti·es écrivain·es” vers leur propre chemin d’écriture. .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 86 79 information@centreculturelaveyron.fr
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English :
Between Two Worlds
Exploring multiple identities, virtual doubles, and artificial voices.
Free, registration required, limited seating By Natacha Clouzet*
In partnership with the ABSV media library network
L’événement Atelier d’écriture La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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