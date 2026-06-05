La Salvetat-Peyralès

Apéro-concert Bastokedoo

le port de la Besse La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Un duo qui joue à l’équilibre sur 12 cordes. Deux voix, deux contrebasses.

Voix et contrebasses s’entremêlent en une danse joyeuse et sensuelle, interprétant à leur

manière un répertoire de chansons tous azimuts. Ici, Kate Bush flirte avec Purcell, Nougaro avec Laura Mvula…et leurs propres compositions s’invitent à la fête.

ça swing, ça chante, ça chercher, ça groove!

Elles et lui vibrent de toutes leur cordes

Et vous aussi….



pour les écouter https://www.youtube.com/watch?v=YaphZh9E5nM 7 .

le port de la Besse La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 80 43 reservation@auberg-in.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A duo balancing on 12 strings. Two voices, two double basses.

L’événement Apéro-concert Bastokedoo La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)