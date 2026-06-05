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Apéro-concert Bastokedoo La Salvetat-Peyralès

Apéro-concert Bastokedoo La Salvetat-Peyralès

Apéro-concert Bastokedoo La Salvetat-Peyralès vendredi 14 août 2026.

Adresse : le port de la Besse

Ville : 12440 La Salvetat-Peyralès

Département : Aveyron

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif : 7 Tarif de base plein tarif

La Salvetat-Peyralès

Apéro-concert Bastokedoo

le port de la Besse La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Un duo qui joue à l’équilibre sur 12 cordes. Deux voix, deux contrebasses.
Voix et contrebasses s’entremêlent en une danse joyeuse et sensuelle, interprétant à leur
manière un répertoire de chansons tous azimuts. Ici, Kate Bush flirte avec Purcell, Nougaro avec Laura Mvula…et leurs propres compositions s’invitent à la fête.
ça swing, ça chante, ça chercher, ça groove!
Elles et lui vibrent de toutes leur cordes
Et  vous aussi…. 
 
pour les écouter https://www.youtube.com/watch?v=YaphZh9E5nM 7  .

le port de la Besse La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 80 43  reservation@auberg-in.com

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English :

A duo balancing on 12 strings. Two voices, two double basses.

L’événement Apéro-concert Bastokedoo La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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