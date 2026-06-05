Apéro-concert Bastokedoo La Salvetat-Peyralès
Apéro-concert Bastokedoo La Salvetat-Peyralès vendredi 14 août 2026.
La Salvetat-Peyralès
Apéro-concert Bastokedoo
le port de la Besse La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Un duo qui joue à l’équilibre sur 12 cordes. Deux voix, deux contrebasses.
Voix et contrebasses s’entremêlent en une danse joyeuse et sensuelle, interprétant à leur
manière un répertoire de chansons tous azimuts. Ici, Kate Bush flirte avec Purcell, Nougaro avec Laura Mvula…et leurs propres compositions s’invitent à la fête.
ça swing, ça chante, ça chercher, ça groove!
Elles et lui vibrent de toutes leur cordes
Et vous aussi….
pour les écouter https://www.youtube.com/watch?v=YaphZh9E5nM 7 .
le port de la Besse La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 80 43 reservation@auberg-in.com
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English :
A duo balancing on 12 strings. Two voices, two double basses.
L’événement Apéro-concert Bastokedoo La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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