Concert de musique médiévale La Salvetat-Peyralès
jeudi 13 août 2026 · La Salvetat-Peyralès
Informations pratiques
La Salvetat-Peyralès
Concert de musique médiévale
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
artistes récompensés au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Concert à l’église de Pradials. Musique médiévale par la Cie Brigand.
Musiques Médiévales et Chansons Traditionnelles d’Islande, de Galice, de France, de Grèce, d’Allemagne, d’Ecosse et autres … par Luce Dulucq Pujol & Eva Genniaux .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie patrimoinelsp@gmail.com
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English :
Concert at the Pradials Church. Medieval music performed by the Brigand Company.
L’événement Concert de musique médiévale La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-08-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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