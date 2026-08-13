Informations pratiques

La Salvetat-Peyralès

Concert de musique médiévale

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

artistes récompensés au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Concert à l’église de Pradials. Musique médiévale par la Cie Brigand.

Musiques Médiévales et Chansons Traditionnelles d’Islande, de Galice, de France, de Grèce, d’Allemagne, d’Ecosse et autres … par Luce Dulucq Pujol & Eva Genniaux .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie patrimoinelsp@gmail.com

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English :

Concert at the Pradials Church. Medieval music performed by the Brigand Company.

L’événement Concert de musique médiévale La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-08-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)