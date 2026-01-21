Apéro-concert Les grands airs de la musique classique La Salvetat-Peyralès

Apéro-concert Les grands airs de la musique classique

Un voyage musical qui vous fera vibrer au son d’airs célèbres de la musique classique. Laissez-vous emporter par ce chœur de violoncelles et percussions, instruments aux multiples sonorités, qui vous feront voyager dans le temps.

Concert dirigé par Alizé Léhon, cheffe d’orchestre de grande renommée, récompensée aux victoires de la musique classique 2026 dans la catégorie Révélation chef d’orchestre.

Pour en savoir plus sur son parcours et suivre son actualité https://alizelehon.com/ .

le port de la Besse La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 80 43 reservation@auberg-in.com

A musical voyage that will thrill you to the sound of famous classical music arias. Let yourself be carried away by this ch?ur of cellos and percussion, instruments with multiple sonorities, which will take you back in time.

