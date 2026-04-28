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La fête du Viaur la Roque La Salvetat-Peyralès

La fête du Viaur la Roque La Salvetat-Peyralès

La fête du Viaur la Roque La Salvetat-Peyralès dimanche 14 juin 2026.

Lieu : la Roque

Adresse : aire de La Roque

Ville : 12440 La Salvetat-Peyralès

Département : Aveyron

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 15 Tarif de base plein tarif repas

La Salvetat-Peyralès

La fête du Viaur

la Roque aire de La Roque La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

15  .

la Roque aire de La Roque La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 72 51 29 11  contact@epage-viau.com

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English :

L’événement La fête du Viaur La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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