La fête du Viaur la Roque La Salvetat-Peyralès

La Salvetat-Peyralès

La fête du Viaur

la Roque aire de La Roque La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

15 .

la Roque aire de La Roque La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 72 51 29 11 contact@epage-viau.com

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English :

L’événement La fête du Viaur La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)