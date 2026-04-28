La fête du Viaur la Roque La Salvetat-Peyralès
La fête du Viaur la Roque La Salvetat-Peyralès dimanche 14 juin 2026.
La Salvetat-Peyralès
La fête du Viaur
la Roque aire de La Roque La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
15 .
la Roque aire de La Roque La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 72 51 29 11 contact@epage-viau.com
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English :
L’événement La fête du Viaur La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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