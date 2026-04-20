Apéro Musical Roda Bossa Vehla La Salvetat-Peyralès
Apéro Musical Roda Bossa Vehla La Salvetat-Peyralès vendredi 22 mai 2026.
La Salvetat-Peyralès
Apéro Musical Roda Bossa Vehla
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Un duo de musiciens viendra ambiancer la soirée. Entre bossa nova et rythmes latinos, laissez-vous emporter par la chaleur de l’été qui arrive !
Avec Didier Biden.
Possibilité de commander une pizza aux Cailleries pour se sustenter à l’Hôtel !
La Pizza des Cailleries, contact 06.34.38.21.50 .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com
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English :
A duo of musicians will be on hand to liven up the evening. Between bossa nova and Latin rhythms, let yourself be carried away by the warmth of the summer ahead!
With Didier Biden.
L’événement Apéro Musical Roda Bossa Vehla La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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