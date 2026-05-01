Randonnée et repas La Salvetat-Peyralès
Randonnée et repas La Salvetat-Peyralès dimanche 31 mai 2026.
La Salvetat-Peyralès
Randonnée et repas
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Repas + Rando
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Randonnée au fil du Viaur (13 km, circuit balisé) suivie d’un repas daube de sanglier.
8h accueil café à l’aire de La Roque pour départ rando à 8h30.
12h30 repas à la salle des fêtes (apéritif, entrée, aube se sanglier, fromage, dessert, café).
Inscription avant le 20 mai au 06.16.29.21.73
Animation co-organisée par les Passejaires de Rieupeyroux et les chasseurs de la Peyrolaise. 19 .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 6 16 29 21 73
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English :
Hike along the Viaur (13 km, marked trail) followed by a wild boar daube meal.
8 a.m. Coffee at La Roque campsite for 8:30 a.m. hike departure.
12:30 pm meal at the village hall (aperitif, starter, wild boar stew, cheese, dessert, coffee).
L’événement Randonnée et repas La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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