La Salvetat-Peyralès

Randonnée et repas

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Repas + Rando

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Randonnée au fil du Viaur (13 km, circuit balisé) suivie d’un repas daube de sanglier.

8h accueil café à l’aire de La Roque pour départ rando à 8h30.

12h30 repas à la salle des fêtes (apéritif, entrée, aube se sanglier, fromage, dessert, café).

Inscription avant le 20 mai au 06.16.29.21.73

Animation co-organisée par les Passejaires de Rieupeyroux et les chasseurs de la Peyrolaise. 19 .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 6 16 29 21 73

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English :

Hike along the Viaur (13 km, marked trail) followed by a wild boar daube meal.

8 a.m. Coffee at La Roque campsite for 8:30 a.m. hike departure.

12:30 pm meal at the village hall (aperitif, starter, wild boar stew, cheese, dessert, coffee).

L’événement Randonnée et repas La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)