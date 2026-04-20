Les Folles Journées Polyphoniques de printemps La Salvetat-Peyralès
Les Folles Journées Polyphoniques de printemps La Salvetat-Peyralès vendredi 15 mai 2026.
La Salvetat-Peyralès
Les Folles Journées Polyphoniques de printemps
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Festival de rencontres musicales dans la Vallée du Viaur !
Concert à la chapelle de Murat Trio vocal Le Songe du scarabée Musique vocale baroque et classique chants du monde.
Rdv à 10h30. Stationnement conseillé à l’aire de loisirs de La Roque au bord du Viaur puis petite marche de 1,5 km jusqu’à la chapelle. Possibilité de parking à 500 m pour les personnes à mobilité réduite.
Verre de l’amitié offert par la Municipalité de la Salvetat-Peyralès, puis retour à l’aire de loisirs (possibilité d’y pique-niquer). 5 .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 6 58 61 98 57 valeriemarque@wanadoo.fr
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English :
Festival of musical encounters in the Viaur Valley!
Concert at Murat chapel: Vocal trio Le Songe du scarabée Baroque and classical vocal music ? world songs.
L’événement Les Folles Journées Polyphoniques de printemps La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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