Tournoi de pétanque La Salvetat-Peyralès
Tournoi de pétanque La Salvetat-Peyralès samedi 16 mai 2026.
La Salvetat-Peyralès
Tournoi de pétanque
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Afin de promouvoir le sport au service de la santé et de l’inclusion sur le village, les membres de l’Hôtel Panissal, en partenariat avec la municipalité et l’Epicentre, organisent un tournoi de pétanque suivi d’un apéro-grillade.
Cet évènement sera l’occasion de réunir les habitants locaux et les gens de passage autour d’une activité accessible aux débutants, ouverte à tous, et de partager un moment convivial. La caisse locale Groupama Ségala sera notre invitée, mettant ainsi à l’honneur les rencontres entre acteurs du territoire.
Rendez-vous au Foirail dès 14h pour les inscriptions.
Nombreux lots à gagner et bonne humeur garantie ! 5 .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To promote sport for health and inclusion in the village, the members of Hôtel Panissal, in partnership with the municipality and Epicentre, are organizing a pétanque tournament followed by an aperitif-grillade.
L’événement Tournoi de pétanque La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à La Salvetat-Peyralès (Aveyron)
- Randonnée La vallée du Liort et Romette La Salvetat-Peyralès Aveyron 1 mai 2026
- Randonnée Le château de Peyroles La Salvetat-Peyralès Aveyron 1 mai 2026
- Etang des fargues (lâchers de truites- payant) La Salvetat-Peyralès Aveyron 1 mai 2026
- Randonnée Vallées du Jaoul et du Viaur La Salvetat-Peyralès Aveyron 1 mai 2026
- Randonnée Autour du château de Roumégous La Salvetat-Peyralès Aveyron 1 mai 2026