La Salvetat-Peyralès

Gratiféria !

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Vous connaissez le principe de la Gratiféria ? Un principe de dons et d’échanges…

C’est simple ; amenez un objet dont vous n’avez plus utilité, et troquer le contre un autre !

Petit électro-ménager, vaisselle, objets de décoration, vêtements, tout est autorisé, pourvu qu’il soit en bon état !

Buvette et petite restauration sur place. .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com

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English :

Do you know what a Gratiféria is all about giving and exchanging?

It’s simple: bring in an object you no longer need, and swap it for another!

L’événement Gratiféria ! La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)