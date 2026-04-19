Gratiféria ! La Salvetat-Peyralès
Gratiféria ! La Salvetat-Peyralès dimanche 31 mai 2026.
La Salvetat-Peyralès
Gratiféria !
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Vous connaissez le principe de la Gratiféria ? Un principe de dons et d’échanges…
C’est simple ; amenez un objet dont vous n’avez plus utilité, et troquer le contre un autre !
Petit électro-ménager, vaisselle, objets de décoration, vêtements, tout est autorisé, pourvu qu’il soit en bon état !
Buvette et petite restauration sur place. .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com
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English :
Do you know what a Gratiféria is all about giving and exchanging?
It’s simple: bring in an object you no longer need, and swap it for another!
L’événement Gratiféria ! La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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