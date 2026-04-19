La Salvetat-Peyralès

Les lectures musicales de Cotcot et Morgane

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Un cycle de lectures musicales inédit débarque dans le réseau des médiathèques.

Chaque mois, laissez vos enfants plonger dans un univers magique où chant et musique s’entrelacent pour nourrir leur imagination et éveiller leur curiosité.

En partenariat avec Morgane Masala, musicienne

Pour les tout-petits, de 1 à 5 ans.

Entrée libre sous réserve de places disponibles. .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 51 46 reseau.mediatheques@ccabsv.fr

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English :

A new cycle of musical readings has arrived in the media library network.

Each month, let your children plunge into a magical universe where song and music intertwine to feed their imagination and awaken their curiosity.

L’événement Les lectures musicales de Cotcot et Morgane La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)