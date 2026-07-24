Concert FépaspleurerMémé La Salvetat-Peyralès
vendredi 21 août 2026 · La Salvetat-Peyralès
Informations pratiques
La Salvetat-Peyralès
Concert FépaspleurerMémé
7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Un groupe local de musiciens, qui nous présenteront leur répertoire de chansons positives et inspirantes. Des morceaux originaux, aux accents Folk-Pop & Blues.
Adhésion à l’association (1€) nécessaire pour consommer à la buvette.
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7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com
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English :
A local band will perform their repertoire of uplifting and inspiring songs. Original songs with folk-pop and blues influences.
Membership in the association (1?) is required to purchase drinks at the refreshment stand.
L’événement Concert FépaspleurerMémé La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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