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Soirée Blind-Test Vinyl La Salvetat-Peyralès

samedi 1 août 2026 · La Salvetat-Peyralès

Soirée Blind-Test Vinyl La Salvetat-Peyralès

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Adresse
7 rue de la douve
Ville
12440 La Salvetat-Peyralès
Département
Aveyron
Tarif

La Salvetat-Peyralès

Soirée Blind-Test Vinyl

7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Viens tester tes connaissances musicales dans un quizz 100% vinyles ! 
Entrée libre et gratuite pour tous.
Adhésion à l’association (1€) nécessaire pour consommer à la buvette.
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7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63  contact.lesentreprenants@gmail.com

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English :

Come test your music knowledge in a 100% vinyl quiz!
Free admission for everyone.
Membership in the association (1?) is required to purchase drinks at the bar.

L’événement Soirée Blind-Test Vinyl La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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