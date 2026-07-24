Soirée Blind-Test Vinyl La Salvetat-Peyralès
samedi 1 août 2026 · La Salvetat-Peyralès
Informations pratiques
La Salvetat-Peyralès
Soirée Blind-Test Vinyl
7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Viens tester tes connaissances musicales dans un quizz 100% vinyles !
Entrée libre et gratuite pour tous.
Adhésion à l’association (1€) nécessaire pour consommer à la buvette.
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7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com
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English :
Come test your music knowledge in a 100% vinyl quiz!
Free admission for everyone.
Membership in the association (1?) is required to purchase drinks at the bar.
L’événement Soirée Blind-Test Vinyl La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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