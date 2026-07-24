Informations pratiques

La Salvetat-Peyralès

Soirée Blind-Test Vinyl

7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Viens tester tes connaissances musicales dans un quizz 100% vinyles !

Entrée libre et gratuite pour tous.

Adhésion à l’association (1€) nécessaire pour consommer à la buvette.

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7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com

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English :

Come test your music knowledge in a 100% vinyl quiz!

Free admission for everyone.

Membership in the association (1?) is required to purchase drinks at the bar.

L’événement Soirée Blind-Test Vinyl La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)