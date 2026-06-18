Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert des Folles journées Polyphoniques La Salvetat-Peyralès

Concert des Folles journées Polyphoniques La Salvetat-Peyralès

Concert des Folles journées Polyphoniques La Salvetat-Peyralès dimanche 2 août 2026.

Ville : 12440 La Salvetat-Peyralès

Département : Aveyron

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Tarif :

La Salvetat-Peyralès

Concert des Folles journées Polyphoniques

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Concert polyphonique en l’église de Bibal.
  .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 6 58 61 98 57 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Polyphonic concert at the Church of Bibal.

L’événement Concert des Folles journées Polyphoniques La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à La Salvetat-Peyralès (Aveyron)