Concert des Folles journées Polyphoniques La Salvetat-Peyralès dimanche 2 août 2026.

La Salvetat-Peyralès

Concert des Folles journées Polyphoniques

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Concert polyphonique en l’église de Bibal.

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La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 6 58 61 98 57

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English :

Polyphonic concert at the Church of Bibal.

L’événement Concert des Folles journées Polyphoniques La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)