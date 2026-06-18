Concert des Folles journées Polyphoniques La Salvetat-Peyralès
Concert des Folles journées Polyphoniques La Salvetat-Peyralès dimanche 2 août 2026.
La Salvetat-Peyralès
Concert des Folles journées Polyphoniques
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Concert polyphonique en l’église de Bibal.
.
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 6 58 61 98 57
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Polyphonic concert at the Church of Bibal.
L’événement Concert des Folles journées Polyphoniques La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à La Salvetat-Peyralès (Aveyron)
- Soirée concert La Salvetat-Peyralès 27 juin 2026
- exposition de peintures Cultu’racines La Salvetat-Peyralès 1 juillet 2026
- Soirée des pompiers La Salvetat-Peyralès 11 juillet 2026
- Apéro-concert dansant venez valser ! La Salvetat-Peyralès 11 juillet 2026
- Apéro-concert Petites et grandes héroïnes La Salvetat-Peyralès 18 juillet 2026