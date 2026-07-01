LA SALVETAT-PEYRALÈS en Fête La Salvetat-Peyralès
samedi 8 août 2026 · La Salvetat-Peyralès
Informations pratiques
La Salvetat-Peyralès
LA SALVETAT-PEYRALÈS en Fête
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Petit déjeuner du dimanche matin sucré
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Grand Week-end Festif et Convivial
Samedi 8 AOÛT
14h30 Animations (Ventre glisse, château gonflable, jeux interactifs)
16h Tournoi de Balle Assise
17h Animations par les Sapeurs Pompiers
19h30 Restauration sur place (Saucisse/frites farçou végé/frites)
20h30 Soirée Aveyron’ Touch avec le groupe ACCORD PERDU
22h DJ set avec LUDO OZKA
Dimanche 9 AOÛT
8h Vide grenier
8h-11h30 P’tit déj tripoux
10h Démo de chiens de berger
Animations par les Sapeurs Pompiers
11h30 Grande course de brouettes
12h Jeux et apéro concert avec DUO LA PURÉE devant l’Auberge du Tilleul
14h30 Concours de pétanque
20h REPAS Veau/truffade Farçou/truffade végé Bal avec l’orchestre de
22h Bal avec Cédric BERGOUNIOUX
PRODUCTEURS LOCAUX, ARTISANAT, FÊTE FORAINE, RODEO ET BUVETTE TOUT LE WEEK-END 8 .
La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie cdflasalvetatpeyrales@gmail.com
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English :
A Festive and Fun-Filled Long Weekend
L’événement LA SALVETAT-PEYRALÈS en Fête La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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