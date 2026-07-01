Informations pratiques

La Salvetat-Peyralès

LA SALVETAT-PEYRALÈS en Fête

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Petit déjeuner du dimanche matin sucré

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Grand Week-end Festif et Convivial

Samedi 8 AOÛT

14h30 Animations (Ventre glisse, château gonflable, jeux interactifs)

16h Tournoi de Balle Assise

17h Animations par les Sapeurs Pompiers

19h30 Restauration sur place (Saucisse/frites farçou végé/frites)

20h30 Soirée Aveyron’ Touch avec le groupe ACCORD PERDU

22h DJ set avec LUDO OZKA

Dimanche 9 AOÛT

8h Vide grenier

8h-11h30 P’tit déj tripoux

10h Démo de chiens de berger

Animations par les Sapeurs Pompiers

11h30 Grande course de brouettes

12h Jeux et apéro concert avec DUO LA PURÉE devant l’Auberge du Tilleul

14h30 Concours de pétanque

20h REPAS Veau/truffade Farçou/truffade végé Bal avec l’orchestre de

22h Bal avec Cédric BERGOUNIOUX

PRODUCTEURS LOCAUX, ARTISANAT, FÊTE FORAINE, RODEO ET BUVETTE TOUT LE WEEK-END 8 .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie cdflasalvetatpeyrales@gmail.com

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English :

A Festive and Fun-Filled Long Weekend

L’événement LA SALVETAT-PEYRALÈS en Fête La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)