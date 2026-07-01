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AGENDA · La Salvetat-Peyralès

LA SALVETAT-PEYRALÈS en Fête La Salvetat-Peyralès

samedi 8 août 2026 · La Salvetat-Peyralès

LA SALVETAT-PEYRALÈS en Fête La Salvetat-Peyralès

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Ville
12440 La Salvetat-Peyralès
Département
Aveyron
Tarif
8 Tarif de base plein tarif Petit déjeuner du dimanche matin sucré

La Salvetat-Peyralès

LA SALVETAT-PEYRALÈS en Fête

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Petit déjeuner du dimanche matin sucré

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

Grand Week-end Festif et Convivial
Samedi 8 AOÛT
14h30 Animations (Ventre glisse, château gonflable, jeux interactifs)
16h Tournoi de Balle Assise
17h Animations par les Sapeurs Pompiers

19h30 Restauration sur place (Saucisse/frites farçou végé/frites)
20h30 Soirée Aveyron’ Touch avec le groupe ACCORD PERDU
22h DJ set avec LUDO OZKA

Dimanche 9 AOÛT
8h Vide grenier
8h-11h30 P’tit déj tripoux
10h Démo de chiens de berger
Animations par les Sapeurs Pompiers
11h30 Grande course de brouettes

12h Jeux et apéro concert avec DUO LA PURÉE devant l’Auberge du Tilleul
14h30 Concours de pétanque
20h REPAS Veau/truffade Farçou/truffade végé Bal avec l’orchestre de
22h Bal avec Cédric BERGOUNIOUX

PRODUCTEURS LOCAUX, ARTISANAT, FÊTE FORAINE, RODEO ET BUVETTE TOUT LE WEEK-END 8  .

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie   cdflasalvetatpeyrales@gmail.com

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English :

A Festive and Fun-Filled Long Weekend

L’événement LA SALVETAT-PEYRALÈS en Fête La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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