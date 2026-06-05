Apéro-concert Le cabaret de Jalenques La Salvetat-Peyralès
Apéro-concert Le cabaret de Jalenques La Salvetat-Peyralès samedi 1 août 2026.
La Salvetat-Peyralès
Apéro-concert Le cabaret de Jalenques
le port de la Besse La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Récital de variété française.
Le Cabaret de Jalenques trouve son bonheur dans ces chansons intemporelles qui naviguent dans nos mémoires, ces mélodies et ces textes de Brel ou Barbara, de Reggiani ou Vigneault, Bécaud, Moustaki, Béart, Brassens, Gainsbourg et d’autres encore. L’amour, le regret, l’espoir, la beauté, l’humanité et la vie, notre vie à tous. Partageons un moment de vie. 7 .
le port de la Besse La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 80 43 reservation@auberg-in.com
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English :
French variety recital.
L’événement Apéro-concert Le cabaret de Jalenques La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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