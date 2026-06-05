La Salvetat-Peyralès

Apéro-concert Le cabaret de Jalenques

le port de la Besse La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Récital de variété française.

Le Cabaret de Jalenques trouve son bonheur dans ces chansons intemporelles qui naviguent dans nos mémoires, ces mélodies et ces textes de Brel ou Barbara, de Reggiani ou Vigneault, Bécaud, Moustaki, Béart, Brassens, Gainsbourg et d’autres encore. L’amour, le regret, l’espoir, la beauté, l’humanité et la vie, notre vie à tous. Partageons un moment de vie. 7 .

le port de la Besse La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 80 43 reservation@auberg-in.com

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English :

French variety recital.

L’événement Apéro-concert Le cabaret de Jalenques La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)