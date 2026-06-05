La Salvetat-Peyralès

Apéro-concert Pierre Antoine, chanson d’expression

le port de la Besse La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Adelphe , le nouveau tour de chant de Pierre Antoine enluminé par Fabien Jourdon à l’accordéon.

Le nouveau tour de chant de Pierre Antoine, enluminé par Fabien Jourdon à l’accordéon.

C’est l’histoire d’une personne à l’heure, mais pas sur le bon quai.

Une aventure aux couleurs vives, un caractère musical indéniablement hérité du cabaret populaire. Une célébration de l’instant à chaque prestation qui nous prouve que la chanson est bien du spectacle vivant



pour consulter son site https://www.pierreantoinechanson.com/ 7 .

le port de la Besse La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 80 43 reservation@auberg-in.com

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English :

Adelphe , Pierre Antoine’s new tour de chant, illuminated by Fabien Jourdon on accordion.

L’événement Apéro-concert Pierre Antoine, chanson d’expression La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)