Apéro-concert Pierre Antoine, chanson d’expression La Salvetat-Peyralès
Apéro-concert Pierre Antoine, chanson d’expression La Salvetat-Peyralès vendredi 7 août 2026.
La Salvetat-Peyralès
Apéro-concert Pierre Antoine, chanson d’expression
le port de la Besse La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Adelphe , le nouveau tour de chant de Pierre Antoine enluminé par Fabien Jourdon à l’accordéon.
Le nouveau tour de chant de Pierre Antoine, enluminé par Fabien Jourdon à l’accordéon.
C’est l’histoire d’une personne à l’heure, mais pas sur le bon quai.
Une aventure aux couleurs vives, un caractère musical indéniablement hérité du cabaret populaire. Une célébration de l’instant à chaque prestation qui nous prouve que la chanson est bien du spectacle vivant
pour consulter son site https://www.pierreantoinechanson.com/ 7 .
le port de la Besse La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 80 43 reservation@auberg-in.com
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English :
Adelphe , Pierre Antoine’s new tour de chant, illuminated by Fabien Jourdon on accordion.
L’événement Apéro-concert Pierre Antoine, chanson d’expression La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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