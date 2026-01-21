Apéro-concert Fos’tival La Salvetat-Peyralès

Apéro-concert Fos’tival

le port de la Besse La Salvetat-Peyralès Aveyron

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-25

2026-07-25

Un moment de plaisir et d’humour en musique à partager en famille, pour découvrir ou re-découvrir les instruments de l’orchestre au son des magnifiques œuvres de Fabrice Fosse.

Avec la présence du compositeur Fabrice Fosse ! Seront à l’honneur des ensembles instrumentaux variés, clarinette, violoncelle, guitare, piano, trompette…

pour visiter le site internet du compositeur www.fabricefosse.fr .

le port de la Besse La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 80 43 reservation@auberg-in.com

English :

A moment of musical fun and humor to share with the whole family, discovering or rediscovering the instruments of the orchestra to the sound of Fabrice Fosse’s magnificent works.

