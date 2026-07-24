Informations pratiques

La Salvetat-Peyralès

Mezenkor Orchestra

7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Mezenkor c’est un équipage de 9 membres au total accordéon, percussions, sax alto, flûte, basse, guitare, violoncelle, violon.

Des compos aux arrangements d’orchestre qui croisent le rock, blues, swing, electro, classique, une pointe de noise et de la chanson… S’entremêlent le festif et le dancefloor, l’obscur et le lumineux, les utopies et les désillusions dans un grand trip imaginaire et une poétique des désespoirs et lumières des temps modernes.

Un univers musical remarquable ; un rendez-vous à ne pas manquer !

Adhésion à l’association (1€) nécessaire pour consommer à la buvette. .

7 rue de la douve La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 7 44 88 46 63 contact.lesentreprenants@gmail.com

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English :

Mezenkor is a band with a total of 9 members: accordion, percussion, alto saxophone, flute, bass, guitar, cello, and violin.

L’événement Mezenkor Orchestra La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)