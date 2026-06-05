La Salvetat-Peyralès

Apéro-concert Marco Grancelli

le port de la Besse La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Un voyage musical à travers l’Amérique du Sud.

Le guitariste et chanteur argentin Marco Grancelli, installé à Toulouse, propose un concert intimiste où ses compositions originales, inspirées de rythmes traditionnels tels que les zambas, chacareras et vidalas argentines, ainsi que d’autres styles sud-américains, se mêlent à la force de sa guitare et à une voix habitée d’histoires. À cette occasion, il se présentera en duo avec le percussionniste argentin Luciano Luna. Une invitation à redécouvrir le folklore sud-américain à travers un regard personnel et actuel.

Pour mieux les connaître https://www.instagram.com/marcograncelli/ ou https://www.facebook.com/Marcograncellimusica 7 .

le port de la Besse La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 80 43 reservation@auberg-in.com

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English :

A musical journey through South America.

L’événement Apéro-concert Marco Grancelli La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)