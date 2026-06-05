Apéro-concert Marco Grancelli La Salvetat-Peyralès
Apéro-concert Marco Grancelli La Salvetat-Peyralès samedi 29 août 2026.
La Salvetat-Peyralès
Apéro-concert Marco Grancelli
le port de la Besse La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Un voyage musical à travers l’Amérique du Sud.
Le guitariste et chanteur argentin Marco Grancelli, installé à Toulouse, propose un concert intimiste où ses compositions originales, inspirées de rythmes traditionnels tels que les zambas, chacareras et vidalas argentines, ainsi que d’autres styles sud-américains, se mêlent à la force de sa guitare et à une voix habitée d’histoires. À cette occasion, il se présentera en duo avec le percussionniste argentin Luciano Luna. Une invitation à redécouvrir le folklore sud-américain à travers un regard personnel et actuel.
Pour mieux les connaître https://www.instagram.com/marcograncelli/ ou https://www.facebook.com/Marcograncellimusica 7 .
le port de la Besse La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 80 43 reservation@auberg-in.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A musical journey through South America.
L’événement Apéro-concert Marco Grancelli La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à La Salvetat-Peyralès (Aveyron)
- Apéro Cuicuiz La Salvetat-Peyralès 12 juin 2026
- Diffusion sonore n°3 l’église de Bibal La Salvetat-Peyralès 13 juin 2026
- La fête du Viaur la Roque La Salvetat-Peyralès 14 juin 2026
- Pré-fête de la Musique ! La Salvetat-Peyralès 19 juin 2026
- Soirée concert La Salvetat-Peyralès 27 juin 2026