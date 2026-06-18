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Exposition et diaporamas La Salvetat-Peyralès

Exposition et diaporamas La Salvetat-Peyralès samedi 19 septembre 2026.

Ville : 12440 La Salvetat-Peyralès

Département : Aveyron

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Tarif :

La Salvetat-Peyralès

Exposition et diaporamas

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-19

Expo sur les commerces et l’artisanat d’antan la vie économique au siècle dernier. Organisée par l’association du patrimoine.
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La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie   patrimoinelsp@gmail.com

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English :

Exhibition on the shops and crafts of yesteryear: economic life in the last century. Organized by the Heritage Association.

L’événement Exposition et diaporamas La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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