La Salvetat-Peyralès

Exposition et diaporamas

La Salvetat-Peyralès Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-19

Expo sur les commerces et l’artisanat d’antan la vie économique au siècle dernier. Organisée par l’association du patrimoine.

.

La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie patrimoinelsp@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition on the shops and crafts of yesteryear: economic life in the last century. Organized by the Heritage Association.

L’événement Exposition et diaporamas La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)