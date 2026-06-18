Exposition et diaporamas La Salvetat-Peyralès
Exposition et diaporamas La Salvetat-Peyralès samedi 19 septembre 2026.
La Salvetat-Peyralès
Exposition et diaporamas
La Salvetat-Peyralès Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-19
Expo sur les commerces et l’artisanat d’antan la vie économique au siècle dernier. Organisée par l’association du patrimoine.
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La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie patrimoinelsp@gmail.com
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English :
Exhibition on the shops and crafts of yesteryear: economic life in the last century. Organized by the Heritage Association.
L’événement Exposition et diaporamas La Salvetat-Peyralès a été mis à jour le 2026-06-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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