Exposition : « La vie économique à La Salvetat au siècle dernier », Salle des fêtes – Salvetat-Peyralès, La Salvetat-Peyralès
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes - Salvetat-Peyralès · La Salvetat-Peyralès
Informations pratiques
Exposition : « La vie économique à La Salvetat au siècle dernier » 19 et 20 septembre Salle des fêtes – Salvetat-Peyralès Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition et diaporamas consacrés à la vie économique, aux commerces et aux artisans du village au XXᵉ siècle, et plus particulièrement de 1935 à 1950.
Cet événement se poursuivra jusqu’au dimanche 27 septembre au soir, afin d’accueillir les habitants, les scolaires et les résidents d’Ehpad.
Salle des fêtes – Salvetat-Peyralès Rue des bruyères, 12440 La-Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès 12440 Aveyron Occitanie +33 6 72 95 84 06
Exposition et diaporamas sur la vie économique, commerces et artisans, de notre village au XXème siècle et plus particulièrement de 1935 à 1950.
©association du patrimoine LSP
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