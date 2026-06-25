UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Jahen Duo Regnéville-sur-Mer

Concert Jahen Duo Regnéville-sur-Mer

Concert Jahen Duo Regnéville-sur-Mer jeudi 23 juillet 2026.

Adresse
10 Rue du Port
Ville
50590 Regnéville-sur-Mer
Département
Manche
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Regnéville-sur-Mer

Concert Jahen Duo

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Un duo chill guitare-voix d’un univers plutôt pop-folk-rock. Jahen est un auteur-compositeur normand de musique folk connu pour sa voix envoûtante et ses passages dans de nombreux festivals. Retrouvez-le accompagné sur scène par Moe, artiste originaire de Saint-Lô pour un duo inédit. Au menu compositions savoureuses et reprises issues de plusieurs répertoires assaisonnés à la sauce folk.

Rendez-vous dans le jardin de La Petite Gare, face au Havre de Regnéville-sur-Mer.
Tous les concerts commencent à 19h, sous réserve de beau temps.
Sans réservation, participation libre au chapeau appréciée.   .

10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 31 02 00 57  lapetitegare50@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Jahen Duo

L’événement Concert Jahen Duo Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Regnéville-sur-Mer (Manche)