Concert Two Magnets Regnéville-sur-Mer
Concert Two Magnets Regnéville-sur-Mer samedi 25 juillet 2026.
Regnéville-sur-Mer
Concert Two Magnets
10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Voix complices, guitares sèches et harmonies soignées Two Magnets façonne une Folk aux couleurs Blues et Country, inspirée par la musique américaine des années 60 mais résolument ancrée dans le présent. Le duo strasbourgeois chante le blues du quotidien avec humour, poésie et une énergie communicative qui prend toute son ampleur en concert.
Rendez-vous dans le jardin de La Petite Gare, face au Havre de Regnéville-sur-Mer.
Tous les concerts commencent à 19h, sous réserve de beau temps.
Sans réservation, participation libre au chapeau appréciée. .
10 Rue du Port Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 31 02 00 57 lapetitegare50@gmail.com
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English : Concert Two Magnets
L’événement Concert Two Magnets Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme
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