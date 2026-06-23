Sos

Concert Jake Calypso trio au Bistrot Sotiate

Place armand fallières Sos Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 00:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Ambiance rock’n’roll à Sos !

Le vendredi 10 juillet, préparez-vous à remonter le temps avec Jake Calypso Trio au Bistro Sotiate !

Au programme un concert live aux sonorités rockabilly, rhythm & blues et rock’n’roll, dans une ambiance conviviale en plein cœur de la bastide.

Sur la place de Sos

À partir de 19h

Bar & restauration sur place

Entrée libre

Une belle soirée d’été en perspective entre musique, bonne humeur et esprit vintage.

Pensez à réserver votre table sur Bistro Sotiate .

Place armand fallières Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 12 82 bistrosotiate@gmail.com

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English : Concert Jake Calypso trio au Bistrot Sotiate

L’événement Concert Jake Calypso trio au Bistrot Sotiate Sos a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de l’Albret