Concert Jake Calypso trio au Bistrot Sotiate Sos
Concert Jake Calypso trio au Bistrot Sotiate Sos vendredi 10 juillet 2026.
Sos
Concert Jake Calypso trio au Bistrot Sotiate
Place armand fallières Sos Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 00:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Ambiance rock’n’roll à Sos !
Le vendredi 10 juillet, préparez-vous à remonter le temps avec Jake Calypso Trio au Bistro Sotiate !
Au programme un concert live aux sonorités rockabilly, rhythm & blues et rock’n’roll, dans une ambiance conviviale en plein cœur de la bastide.
Sur la place de Sos
À partir de 19h
Bar & restauration sur place
Entrée libre
Une belle soirée d’été en perspective entre musique, bonne humeur et esprit vintage.
Pensez à réserver votre table sur Bistro Sotiate .
Place armand fallières Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 12 82 bistrosotiate@gmail.com
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English : Concert Jake Calypso trio au Bistrot Sotiate
L’événement Concert Jake Calypso trio au Bistrot Sotiate Sos a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de l’Albret
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