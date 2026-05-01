Saint-Leu-d’Esserent

Concert | Jam session

Place de la Mairie Saint-Leu-d’Esserent Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Pour célébrer la journée internationale des Droits des Femmes, découvrez dans la Coulée Verte de Saint-Leu d’Esserent une exposition sur les Femmes dans l’Art , réalisée par le pôle culture et l’association philatélique.

Gratuit en accès libre

Que vous soyez musicien passionné ou simple amateur, venez partager la scène avec l’ensemble pop/rock de l’école des arts !

De Nirvana à The Cure, en passant par Téléphone, Jean-Jacques Goldman ou Indochine, il y en aura pour tous les goûts !

Samedi 9 mai , rendez-vous à 17h à la Médiathèque ou la Coulée Verte (selon la météo !)

1, rue Jean Moulin 60340 Saint-Leu d’Esserent

Informations au 03 44 56 05 34 pole.culture@saintleudesserent.fr

Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne D et E arrêt Place de la République .

Place de la Mairie Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France +33 3 44 56 05 34 pole.culture@saintleudesserent.fr

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English :

To celebrate International Women’s Rights Day, discover an exhibition on Women in Art in Saint-Leu d’Esserent’s Coulée Verte, organized by the cultural center and the philatelic association.

Free admission

L’événement Concert | Jam session Saint-Leu-d’Esserent a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Creil Sud Oise