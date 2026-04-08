Saint-Leu-d’Esserent

Festival des Clochers 2026 | Concert à Saint-Leu d’Esserent

Rue de l’Église Saint-Leu-d’Esserent Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

La 20ème édition du festival des clochers se déroule du 25 avril au 28 juin. Ce festival propose des concerts gratuits de styles variés dans les églises de l’agglomération Creil Sud Oise et alentours. Rdv dimanche 10 mai à 17h à l’abbatiale de Saint-Leu d’esserent avec Adiarra Band

L’AMEM (Association Municipale d’Enseignement et d’Education Musicale) de Montataire organise du 25 avril au 28 juin la 20ème édition du Festival des Clochers.

Ce festival propose des concerts gratuits dans les églises de l’agglomération Creil Sud Oise et dans les villages alentours.

Rdv dimanche 10 mai à 17h à l’abbatiale de Saint-Leu d’esserent pour le deuxième concert avec Adiarra band et en première partie le Choeur du Monde dirigé par Luc Bonnemains.

Le programme détaillé est disponible sur le site internet de l’AMEM: www.a-m-e-m.fr rubrique EVENEMENTS.

Accès libre, gratuit et sans réservation pour tous les concerts.

Attention, certaines églises ont une petit capacité d’accueil, l’accès est dans la limite des places disponibles, il est donc conseillé de se présenter à l’avance le soir des concerts.

Renseignements au 03 44 27 05 05 ou par mail: amem.montat@gmail.com .

Rue de l’Église Saint-Leu-d’Esserent 60340 Oise Hauts-de-France +33 3 44 27 05 05 amem.montat@gmail.com

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English :

The 20th Festival des Clochers runs from April 25 to June 28. The festival offers free concerts in a variety of styles in churches in and around the Creil Sud Oise conurbation. Rendezvous Sunday May 10 at 5pm at the Saint-Leu d’esserent abbey church with Adiarra Band

L’événement Festival des Clochers 2026 | Concert à Saint-Leu d’Esserent Saint-Leu-d’Esserent a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Creil Sud Oise